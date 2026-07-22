Раскрыт статус подготовки батальона беспилотников ЮВО к отправке в зону СВО Батальон беспилотных систем ЮВО завершил подготовку к отправке в зону СВО

Батальон беспилотных систем Южного военного округа (ЮВО) завершил этап боевого слаживания и готовится к отправке для выполнения задач в зоне специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Подготовка личного состава проходила на базе учебного центра с использованием материальной базы, полностью имитирующей реальные условия фронта.

Мы также закатываемся в условную лесополосу. С нуля полностью строим себе позиции, проводим свет, интернет, раскладываем оборудование и маскируем его. И начинаем отсюда работать уже по боевому, — рассказал оператор-механик с позывным «Джигит».

В ходе многомесячного курса интенсивной общевойсковой и специальной подготовки расчеты научились не только управлять аппаратами, но и грамотно обустраивать пункты управления. Особое внимание уделялось выбору частот для противодействия средствам радиоэлектронной борьбы условного противника, а также экстремальному вождению техники для быстрой доставки групп.

Завершающим этапом стало тактическое учение, в рамках которого военнослужащие отработали весь спектр задач с уничтожением мишеней, имитирующих технику и живую силу противника. Многие специалисты, включая студентов, взяли академический отпуск в своих учебных заведениях для заключения специального контракта сроком на один год.

Ранее сообщалось, что на специальных сборах в Южном военном округе резервисты осваивают навыки защиты стратегических объектов и отражения атак беспилотной авиации. В программу подготовки включили практические занятия по стрельбе из автоматов и стационарных турельных установок.