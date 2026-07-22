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22 июля 2026 в 19:56

Потомок сподвижника Петра I потерял сознание в ресторане Москвы

Графа Петра Шереметева доставили в больницу после обморока в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Граф Петр Шереметев, являющийся потомком сподвижника Петра I, госпитализирован после потери сознания в ресторане на улице Волхонке в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Mash. По имеющимся данным, 93-летнему мужчине внезапно стало плохо во время пребывания в заведении, в связи с чем ему потребовалась медицинская помощь.

Петр Петрович принадлежит к графской ветви рода Шереметевых и является прямым потомком графа Бориса Петровича, служившего при Петре Великом. Он появился на свет в 1931 году в Марокко, куда его семья эмигрировала после революции, а позднее более 40 лет руководил Парижской консерваторией имени Рахманинова.

В июле 2025 года посольство России в Париже передало Владимиру Путину письмо Шереметева с просьбой о содействии в возвращении на историческую родину. Окончательный переезд государственного и культурного деятеля в Россию подтвердил в марте 2026 года бывший премьер-министр Сергей Степашин.

Ранее писательница Дарья Донцова сообщила о госпитализации своего семилетнего внука, получившего серьезные травмы лица в результате нападения собаки. По ее словам, владелец животного не вмешался в ситуацию — помощь ребенку оказал случайный прохожий.

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