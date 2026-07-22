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22 июля 2026 в 19:31

«Надо думать, что говоришь»: Дегтярев пригрозил Плющенко расплатой

Дегтярев: народ не забудет слова Плющенко о деградации фигурного катания в РФ

Евгений Плющенко Евгений Плющенко Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
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Двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко следует тщательнее подбирать выражения, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире радио «Комсомольская правда». Во время интервью речь зашла о сыне фигуриста Александре, который сменил спортивное гражданство. Спортсмен заявил, что соревнования только лишь внутри страны — это путь к деградации.

Зачем ты такие оценки даешь? Я не понимаю. Думаете, что забудет потом наш народ? Или Минспорт? Не забудет. Надо думать, что говоришь. Это очень напоминает позицию многих релокантов после начала спецоперации. Им казалось в моменте, что они правда и соль Руси. Совесть нации. Они столько наговорили и думают, что сейчас можно это откатить. Нет, народ все помнит. Все! Слово не воробей, — сказал Дегтярев.

Ранее Плющенко заявил, что у его 13-летнего сына Александра не было шансов развиваться, поэтому было принято решение сменить спортивное гражданство и начать выступать за Азербайджан. По словам Плющенко, также многие говорили, что подросток не тянет с российскими спортсменами.

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