«Надо думать, что говоришь»: Дегтярев пригрозил Плющенко расплатой

Двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко следует тщательнее подбирать выражения, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире радио «Комсомольская правда». Во время интервью речь зашла о сыне фигуриста Александре, который сменил спортивное гражданство. Спортсмен заявил, что соревнования только лишь внутри страны — это путь к деградации.

Зачем ты такие оценки даешь? Я не понимаю. Думаете, что забудет потом наш народ? Или Минспорт? Не забудет. Надо думать, что говоришь. Это очень напоминает позицию многих релокантов после начала спецоперации. Им казалось в моменте, что они правда и соль Руси. Совесть нации. Они столько наговорили и думают, что сейчас можно это откатить. Нет, народ все помнит. Все! Слово не воробей, — сказал Дегтярев.

Ранее Плющенко заявил, что у его 13-летнего сына Александра не было шансов развиваться, поэтому было принято решение сменить спортивное гражданство и начать выступать за Азербайджан. По словам Плющенко, также многие говорили, что подросток не тянет с российскими спортсменами.