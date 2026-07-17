Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 20:28

В Госдуме раскритиковали Плющенко за запрос гранта в размере 24 млн рублей

Свищев: Плющенко просит грант, а его сын при этом сменил спортивное гражданство

Подписывайтесь на нас в MAX

Депутат Госдумы и глава Федерации лыжного спорта России Дмитрий Свищев раскритиковал двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко после того, как его академия «Ангелы Плющенко» подала заявку на грант в 24,1 млн рублей в Президентский фонд культурных инициатив на проведение ледового шоу «Снежная королева».

Евгений Плющенко — известный фигурист, тренер, владелец школы под своим брендом. При этом он отправляет своего ребенка выступать за чужую страну и одновременно обращается к государству: «Дайте грант». Вот это удивительно. Надо изучить правила и принципы: гражданин какой страны он сейчас, за кого выступает и где продолжает жить и трудиться, — сказал Свищев.

Спорт
Госдума
Дмитрий Свищев
Евгений Плющенко
Александр Плющенко
фигуристы
гранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова: события в мире будут развиваться так, как сказала Россия
В Госдуме раскритиковали Плющенко за запрос гранта в размере 24 млн рублей
Латвия запретила въезд украинскому дуэту «Кролики»
Стали известны шансы сборной России на победу в ЧМ-2030
«Как ангел всегда была рядом»: история любви Светланы Масляковой и ее мужа
Ее имя стало символом КВН: фото ушедшей из жизни вдовы Маслякова
Попытка использовать Пугачеву, гнев украинцев, рак: как живет Лайма Вайкуле
Прокуратура Украины показала видео взрыва у дома Ермолаева в Монако
Кравцов заявил о рекордных стобалльных работах ЕГЭ
Захарова раскрыла, чего добивается Зеленский своими агрессивными действиями
Налоги для дачников, похороны Смирнова, Надеждину стало плохо: что дальше
Столб дыма поднялся над Серпуховом из-за пожара в гигантском ангаре
Художницу унесло в реку при сходе оползня на Урале
Львовские чиновники «заработали» на Bentley и особняки по 800 «квадратов»
Захарова выразила протест из-за сноса советского памятника в Эстонии
Врач объяснила, как правильно извлечь присосавшегося к коже «наноклеща»
Россияне резко нарастили выдачу ипотеки за месяц
Анонсировано продолжение культовой РПГ-франшизы
«Очень впечатлен»: Новак захотел купить Lada Azimut
Кресло тренера «Динамо» занял трехкратный обладатель Кубка Стэнли
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.