В Госдуме раскритиковали Плющенко за запрос гранта в размере 24 млн рублей

Депутат Госдумы и глава Федерации лыжного спорта России Дмитрий Свищев раскритиковал двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко после того, как его академия «Ангелы Плющенко» подала заявку на грант в 24,1 млн рублей в Президентский фонд культурных инициатив на проведение ледового шоу «Снежная королева».

Евгений Плющенко — известный фигурист, тренер, владелец школы под своим брендом. При этом он отправляет своего ребенка выступать за чужую страну и одновременно обращается к государству: «Дайте грант». Вот это удивительно. Надо изучить правила и принципы: гражданин какой страны он сейчас, за кого выступает и где продолжает жить и трудиться, — сказал Свищев.