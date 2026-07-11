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11 июля 2026 в 18:37

«Давайте здраво»: Плющенко объяснил смену гражданства сына

Плющенко объяснил смену гражданства сына отсутствием шансов в России

Евгений Плющенко Евгений Плющенко Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что у его 13-летнего сына Александра не было шансов развиваться как спортсмену в России, поэтому было принято решение сменить спортивное гражданство на азербайджанское. В комментарии Telegram-каналу «Лотус Медиа» спортсмен отметил, что его сыну нужно выходить на международную арену, поскольку соревнования внутри страны ведут к деградации.

Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Давайте здраво скажем: все говорили, что он не тянет с нашими российскими спортсменами. Если бы он был Иван Иваныч Иванов, то даже никто не обратил бы внимания, — сказал Плющенко.

Фигурист подчеркнул, что ездить в Киров, Пермь, Екатеринбург и Подмосковье — это здорово. Однако, по его мнению, отсутствие международной практики губительно сказывается на спортсменах.

Ранее Плющенко обратился к общественности с призывом не критиковать его сына. Он сообщил, что мальчик продолжит свои тренировки в России, призывая относиться к нему как к «Васе Пупкину», а не к сыну известного фигуриста.

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