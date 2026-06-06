Плющенко назвал сына «Васей Пупкиным»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко обратился к общественности с призывом не критиковать его 13-летнего сына Александра в связи с получением спортивного гражданства Азербайджана, передает ТАСС. Он сообщил, что мальчик продолжит свои тренировки в России, призывая относиться к нему как к «Васе Пупкину», а не к сыну известного фигуриста.

Стараюсь на хейт не обращать внимания. Относитесь к нему как к 13-летнему ребенку. Если бы это был не Плющенко, а Вася Пупкин, никто бы о нем не говорил. Поэтому отнеситесь к нему как к Васе Пупкину, — попросил спортсмен.

Ранее сын Плющенко рассказал о переходе в азербайджанскую сборную. По словам спортсмена, он был и остается русским, несмотря на участие в команде другой страны. Александр Плющенко добавил, что ему дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.

Позже телеведущая Ксения Собчак высказалась в поддержку решения фигуриста Александра Плющенко, также известного как Гном Гномыч, перейти под спортивную эгиду Азербайджана. Она поздравила продюсера Яну Рудковскую и фигуриста Евгения Плющенко с успешным переходом их сына в новую команду. Журналистка подчеркнула, что смена спортивного гражданства позволит мальчику продолжить карьеру на мировой арене.