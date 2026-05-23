Собчак вступилась за Гном Гномыча перед хейтерами Собчак призвала критиков отстать от сына Плющенко после смены сборной

Телеведущая Ксения Собчак высказалась в поддержку решения фигуриста Александра Плющенко, так же известного как Гном Гномыч, перейти под спортивную эгиду Азербайджана. В своем Telegram-канале звезда поздравила продюсера Яну Рудковскую и фигуриста Евгения Плющенко с успешным переходом их сына в новую команду. Журналистка подчеркнула, что смена спортивного гражданства позволит мальчику продолжить карьеру на мировой арене.

Собчак отметила колоссальную сложность профессионального спорта и заявила, что внешние обстоятельства не должны ломать карьеру перспективным детям. Она призвала прекратить травлю в адрес юного спортсмена и пожелала ему удачи на предстоящих соревнованиях.

Почему парень, который пашет на льду с трех лет, должен хоронить свою мечту о международной карьере из-за геополитики? — написала телеведущая.

По мнению журналистки, сейчас ключевой задачей остается возвращение российских атлетов на чемпионаты мира и Европы под эгидой ISU. Из-за действующих санкций и недопуска к международным турнирам спортсменам приходится искать альтернативные варианты.

Ранее сын Плющенко рассказал о переходе в азербайджанскую сборную. По словам спортсмена, он был и остается русским, несмотря на участие в команде другой страны. Александр Плющенко добавил, что ему дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.