Трамп опубликовал пост с тонким намеком по поводу Гренландии

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Truth Social сделанную в редакторе фотографию, где он сам смотрит с гор на Гренландию. На снимке он левой рукой «держит» горную вершину.

На картинке надпись — «Привет, Гренландия!». Никаких других подписей Трамп под публикацией не оставил.

Ранее спецпосланник США по Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что прибыл на остров по поручению американского лидера Дональда Трампа для выстраивания отношений. Как он отметил, президент поручил ему завести как можно больше друзей.

До этого сообщалось, что Лэндри прибыл в гренландскую столицу Нуук. Его сопровождал посол США в Дании Кеннет Хоуэри. При этом уточняется, что организатор мероприятия не приглашал Лэндри. Целью встречи было названо определение экономических возможностей для США на датском острове. Политик также принял участие в деловой конференции Future Greenland 19–20 мая.