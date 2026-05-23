23 мая 2026 в 18:32

Дуров назвал шифрование в WhatsApp гигантским обманом

Основатель Telegram Дуров заявил о полном отсутствии приватности в WhatsApp

Шифрование в популярном мессенджере WhatsApp является гигантским обманом для пользователей, заявил в своем Telegram-канале Павел Дуров. Таким радикальным образом предприниматель прокомментировал начало крупных судебных разбирательств в США. Американский штат Техас официально подал в суд на мессенджер и корпорацию Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) за многолетнюю ложь о конфиденциальности.

Поводом для масштабного разбирательства стало сокрытие фактов реального контроля над личной перепиской граждан. Дуров подчеркнул, что сотрудники конкурирующего приложения имеют постоянный доступ практически ко всем личным сообщениям.

Сотрудники WhatsApp имеют доступ «практически ко всем» личным сообщениям. Теперь мы знаем, что имел в виду основатель WhatsApp, когда сказал, что «продал приватность своих пользователей», — добавил бизнесмен.

Ранее Дуров признался, что успел соскучиться по «иранским фейерверкам». По его словам, именно они помогли временно избавить Дубай от «особо впечатлительных» людей. Он также добавил, что ПВО ОАЭ отлично зарекомендовала себя в условиях обстрелов.

