По цеху Запорожской АЭС нанесен удар

Вооруженные силы Украины нанесли удар по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции, сообщили в Telegram-канале АЭС. В результате атаки повреждения получили восемь автобусов, которые перевозят персонал станции, а также два пассажирских автобуса в городе-спутнике Энергодаре.

На станции отметили, что обстановка в Энергодаре остается крайне напряженной. Город практически непрерывно подвергается обстрелам. Под ударами оказываются автомобили, антенны сотовой связи, кровли жилых домов и объекты городской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии ведет переговоры с Москвой и Киевом по поводу локального прекращения огня у Запорожской АЭС. Как сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, это необходимо для проведения ремонтных работ. По информации агентства, после отключения основной линии «Днепровская» 24 марта атомная электростанция получает внешнее питание через резервную линию «Ферросплавная-1».