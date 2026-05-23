23 мая 2026 в 18:47

ВСУ дважды за день обстреляли белгородский поселок

Поселок Борисовка Борисовского округа дважды за сутки подвергся массированным ракетным обстрелам со стороны ВСУ, сообщил Telegram-канал оперштаба Белгородской области. В результате прилетов снарядов произошло возгорание пяти гражданских автомобилей.

Оперативные службы и профильные специалисты быстро прибыли на место происшествия и полностью ликвидировали все очаги пожара. Взрывной волной и осколками было частично разрушено местное административное здание, а также повреждены два коммерческих объекта. Кроме того, зафиксированы различные повреждения фасадов и остекления в нескольких многоквартирных жилых домах. Информация о возможных пострадавших среди мирного населения уточняется.

Ранее жительница приграничного села Зиборовка Белгородской области рассказала о многократных атаках дронов ВСУ. Один и тот же частный дом, принадлежащий ее родственнику, подвергся ударам 11 раз. Сама женщина также пострадала, когда очередной налет беспилотников застал ее во время работы в огороде. Дрон взорвался рядом с ней, женщина получила травму руки.

