ВСУ дважды за день обстреляли белгородский поселок ВСУ дважды за сутки атаковали поселок Борисовка в Белгородской области

Поселок Борисовка Борисовского округа дважды за сутки подвергся массированным ракетным обстрелам со стороны ВСУ, сообщил Telegram-канал оперштаба Белгородской области. В результате прилетов снарядов произошло возгорание пяти гражданских автомобилей.

Оперативные службы и профильные специалисты быстро прибыли на место происшествия и полностью ликвидировали все очаги пожара. Взрывной волной и осколками было частично разрушено местное административное здание, а также повреждены два коммерческих объекта. Кроме того, зафиксированы различные повреждения фасадов и остекления в нескольких многоквартирных жилых домах. Информация о возможных пострадавших среди мирного населения уточняется.

Ранее жительница приграничного села Зиборовка Белгородской области рассказала о многократных атаках дронов ВСУ. Один и тот же частный дом, принадлежащий ее родственнику, подвергся ударам 11 раз. Сама женщина также пострадала, когда очередной налет беспилотников застал ее во время работы в огороде. Дрон взорвался рядом с ней, женщина получила травму руки.