Садовое кольцо в Москве закроют по особому случаю В Москве 24 мая закроют Садовое кольцо

В Москве закроют Садовое кольцо из-за велогонки и велофестиваля, передает Telegram-канал Дептранса Москвы. Ограничения будут действовать с 7 утра до 18:30 24 мая, дорога будет перекрыта в обоих направлениях.

24 мая Садовое кольцо будет закрыто для движения транспорта. Не упустите возможность прокатиться по центру города на велосипеде, — говорится в сообщении.

Ранее движение автомобилей временно закрывали на внешней стороне МКАД в районе Рублевского шоссе. Также движение для машин перекрывали на съезде со внутренней стороны МКАД на Ленинский проспект по направлению в область.

