Лучше, чем в Турцию: куда поехать на майские праздники под Москвой

В мае россияне традиционно отправляются в мини-путешествия по России. Как правило, этому благоприятствуют и праздничные дни, и хорошая погода. Куда можно поехать недалеко от Москвы, какие туристические места стоит выбрать, сколько денег потребуется даже для скромного вояжа — в материале NEWS.ru.

Туристическая классика: Золотое кольцо

В майские праздники можно выбрать классический экскурсионный тур по городам Золотого кольца, рассказала NEWS.ru туристический агент Елена Кузнецова. По ее словам, тех, кто решит отправиться по этому маршруту, ожидает увлекательное путешествие, в ходе которого можно будет восхититься чудесной архитектурой, познакомиться с уникальной историей и окунуться в атмосферу Северо-Восточной Руси.

Как правило, поездка проходит по маршруту: Ростов Великий — Ярославль — Кострома — Плес — Иваново — Суздаль — Боголюбово — Владимир, подчеркнула турагент.

Золотое кольцо — базовый выбор сезона, отметил в разговоре с NEWS.ru руководитель маркетингового агентства Роман Черемухин.

«Ценник в 12–18 тысяч за ночь оправдан ростом сервиса: инвесторы поняли, что топ-менеджмент больше не готов платить за провинциальную скупость», — пояснил он.

Величественные усадьбы и красивые парки

Беспроигрышный вариант — съездить в ближайшее Подмосковье, например, в Сергиев Посад или Переславль-Залесский, сказала в беседе с NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, это очень красивые города с аутентичной историей.

Свято-Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде

«Если вы не хотите глубоко погружаться в исторические вопросы и ходить по разным музеям, то там можно арендовать коттедж и прекрасно провести время. Также не стоит скидывать со счетов поездки в Калугу или в Тулу. Там вы найдете очень красивые места, величественные усадьбы, интересные музеи и живописные парки», — рассказала Ансталь.

Она также отметила, что добраться до этих городов можно на личном автомобиле, автобусе или на скоростной электричке.

Экзотика в центре России

Если говорить про интересные и неизбитые направления, то следует посетить Углич, Мышкин, Александров и «Этномир» в Калужской области, заявила в разговоре с NEWS.ru заместитель руководителя аналитического агентства «Национальный Эксперт» Елена Варламова.

«Весомое преимущество Углича — расстояние. Из Москвы до точки назначения можно доехать приблизительно за три часа. Маленький и уютный город в Ярославской области — один из древнейших в России. Именно здесь произошло событие, которое привело к Смутному времени, — гибель сына Ивана Грозного Дмитрия», — пояснила собеседница.

NEWS.ru ранее сообщал, что Углич — один из немногих небольших городов России, где по-настоящему кипит музейная жизнь. Музей гидроэнергетики — единственная в мире интерактивная выставка подобного профиля, открытая в 2007 году в здании управления Угличской ГЭС. Его 11 залов, расположенные на трех этажах, рассказывают об истории гидроэнергетики в РФ и за рубежом, об ученых и их изобретениях, а также о водных ресурсах страны.

Шлюз Угличской ГЭС

Еще одно туристическое место в Ярославской области — купеческий городок Мышкин, сообщила Варламова. «Практически вся туристическая индустрия крутится вокруг легенды о мышке, которая спасла князя от змеи. В городе можно найти немало самобытных музеев, в том числе Музей мыши, единственный в мире», — сказала она.

Варламова напомнила, что в Калужской области неподалеку от деревни Петрово, всего в паре часов езды от Москвы, располагается этнографический парк-музей «Этномир».

«Фактически это множество музеев в одном. Здесь в одном флаконе представлены культура, архитектура и кухня разных народов. На мой взгляд, это очень интересный проект, заслуживающий внимания», — сказала эксперт.

По мнению Черемухина, тверские глэмпинги на Волге — идеальный цифровой детокс. Главное условие в капризном мае — наличие отопления в модулях, на этом факторе в 2026 году экономить нельзя, отметил собеседник.

Сколько стоит короткий отдых под Москвой в мае

Рынок жестко поляризован: либо люкс, либо сомнительный экономкласс, отметил Черемухин. По его словам, средний сегмент в дефиците, поэтому за две недели до праздников доступны только объекты, не прошедшие проверку социальными сетями.

«В 2026 году отдых — это прежде всего инвестиция в свой когнитивный ресурс. Выбирайте места с авторской кухней и продуманными маршрутами. Качественная перезагрузка внутри страны — самое ликвидное вложение в себя», — сказал эксперт.

Если говорить про Золотое кольцо или ближайшее Подмосковье, то за две-три ночи можно уложиться примерно в 20 тысяч рублей на человека, подчеркнула Ансталь. «Все очень сильно зависит от того, где вы будете проживать. В эту сумму мы закладываем и проживание, и питание, и какие-то минимальные развлечения», — пояснила она.

Ценовая палитра довольна широка, сообщил NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«Можно отъехать на 100 километров от Москвы и найти места отдыха за 20–30 тысяч рублей в сутки или за 6–8 тысяч. Все зависит от того, какой комплекс услуг необходим человеку. Понятно, что в выходные все подмосковные санатории, пансионаты и отели поднимают цены. Условно говоря, с понедельника по пятницу стоимость составляет 6–7 тысяч в сутки, а в выходные — уже 10. Особенно это заметно в дорогих пятизвездочных отелях — там стоимость отдыха в уик-энд значительно увеличивается», — подчеркнул Мкртчян.

Какие дни будут нерабочими в мае 2026 года

В предстоящем мае будет 19 рабочих и 12 выходных дней. В этом месяце россияне отмечают два государственных праздника: Праздник Весны и Труда (1 мая) и День Победы (9 мая). Выходные дни продлятся с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая включительно. Пятница 8 мая — сокращенный рабочий день.

Норма рабочего времени в мае 2026 года следующая: при 40-часовой неделе — 151 час, при 36-часовой неделе — 135,8 часа, при 24-часовой неделе — 90,2 часа.

30 апреля (четверг) будет сокращенным рабочим днем — закончить работу можно будет официально на час раньше. Первые майские, которые привязаны к Празднику Весны и Труда, включают в себя 1, 2 и 3 мая, — это пятница, суббота и воскресенье. После этого придется отработать пять дней — с 4 по 8 мая.

Следующая часть нерабочих дней в честь Дня Победы придется на 9, 10 и 11 мая — субботу, воскресенье и понедельник. 8 мая (четверг) по аналогии с 30 апреля — также день с сокращенным временем работы. Рабочая неделя с 12 по 15 мая будет четырехдневной.

