13 января 2026 в 12:22

Турэксперт объяснил популярность маршрута Золотое кольцо России

Турэксперт Кожухов: населенные пункты Золотого кольца России постоянно улучшают

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Населенные пункты Золотого кольца России постоянно улучшают — некоторые из них уже стали образцово-показательными, заявил НСН эксперт по туризму Михаил Кожухов. Он отметил, что интерес к этому направлению не снизится, если разнообразить его новыми местами.

Интерес к Золотому кольцу России не уменьшится, если в него добавят еще 49 населенных пунктов. Это один из маршрутов с советских времен, который сейчас пользуется большим спросом. Некоторые места Золотого кольца, которые я видел в последнее время, превратились в образцово-показательные туристические центры притяжения. Например, Суздаль. Это радует, — высказался Кожухов.

Он уточнил, что включать новые населенные пункты в маршрут следует исключительно после обсуждения с экспертами из разных областей. К этому вопросу должны подключиться историки, отельеры, логисты и другие специалисты, подчеркнул эксперт.

Ранее вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что маршрут Золотое кольцо России будет увеличен на 49 населенных пунктов. В него войдут города Александров, Гороховец, Калязин, Кашин, Выкса, Городец и другие.

путешествия
Россия
туризм
общество
