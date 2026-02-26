Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Капустные котлеты — это классика Великого поста. Эти нежные, сочные и ароматные биточки идеально подходят и для обеда, и для ужина. Рассказываем подробный рецепт.

Секрет их вкуса в правильной обжарке и специях: капуста, томленая с луком и морковью, приобретает сладковатый оттенок, а манная крупа связывает массу, делая котлеты пышными.

Для приготовления понадобится: 500 г белокочанной капусты, 1 луковица, 1 морковь, 3-4 ст. л. манной крупы, 2 зубчика чеснока, соль, перец, паприка, зелень (укроп, петрушка), растительное масло для жарки, панировочные сухари.

Способ приготовления: капусту тонко нашинкуйте, лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и капусту, тушите под крышкой на среднем огне 15-20 минут до мягкости. В конце добавьте измельченный чеснок, соль, перец, паприку и зелень, перемешайте. Снимите с огня, добавьте манную крупу, перемешайте. Дайте массе остыть и настояться 10-15 минут, чтобы манка набухла. Сформируйте влажными руками котлеты, обваляйте в панировочных сухарях. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.

