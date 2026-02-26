Иногда самые простые продукты способны создать настоящий гастрономический праздник, если знать правильный подход к их обработке. Это блюдо выбирает в себе сытность домашнего обеда и пикантность, достойную лучших столов. Секрет идеального вкуса кроется в предварительной карамелизации лука и добавлении щепотки копченой паприки, которая придает тонким овощам благородный аромат дымка.

Для приготовления используют: белокочанная капуста (800 г), фарш из мяса птицы или животного (500 г), лук-репка (2 шт.), морковка (1 шт.), томатная паста (2 ст. л.), копченая паприка (1 ч. л.), сушеный чесночок (0,5 ч. л.), соль и черный перец — добавьте их по своему вкусу, растительное масло — исключительно для жарки (3 ст. л.).

Превратим обжарку фарша в золотистый цвет, после чего после надписи к нему мелко нарезанный лук и тертую морковь. Когда овощи становятся мягкими, добавьте томатную пасту и специи: именно на этом этапе раскрывается весь аромат приправ. Нашинкованную капусту положить в нижнюю часть сковороды, чтобы сохранить легкую текстуру и не превратиться в кашу. Томите блюдо под крышкой на медленном огне примерно двадцать минут, при этом ингредиенты заменяются соками. В финале дайте блюду настояться, чтобы вкус стал максимально глубоким и насыщенным.

Калорийность на 100 г: 102 ккал.

БЖУ: 6,4/6,8/4,1.

Ранее мы делились рецептом плова без мяса - идеален в пост!