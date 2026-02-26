Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 17:30

Муж просит добавку: идеальная капуста с фаршем по забытому рецепту

Капуста по-флотски — тушим овощи с фаршем и яркими специями Капуста по-флотски — тушим овощи с фаршем и яркими специями Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда самые простые продукты способны создать настоящий гастрономический праздник, если знать правильный подход к их обработке. Это блюдо выбирает в себе сытность домашнего обеда и пикантность, достойную лучших столов. Секрет идеального вкуса кроется в предварительной карамелизации лука и добавлении щепотки копченой паприки, которая придает тонким овощам благородный аромат дымка.

Для приготовления используют: белокочанная капуста (800 г), фарш из мяса птицы или животного (500 г), лук-репка (2 шт.), морковка (1 шт.), томатная паста (2 ст. л.), копченая паприка (1 ч. л.), сушеный чесночок (0,5 ч. л.), соль и черный перец — добавьте их по своему вкусу, растительное масло — исключительно для жарки (3 ст. л.).

Превратим обжарку фарша в золотистый цвет, после чего после надписи к нему мелко нарезанный лук и тертую морковь. Когда овощи становятся мягкими, добавьте томатную пасту и специи: именно на этом этапе раскрывается весь аромат приправ. Нашинкованную капусту положить в нижнюю часть сковороды, чтобы сохранить легкую текстуру и не превратиться в кашу. Томите блюдо под крышкой на медленном огне примерно двадцать минут, при этом ингредиенты заменяются соками. В финале дайте блюду настояться, чтобы вкус стал максимально глубоким и насыщенным.

  • Калорийность на 100 г: 102 ккал.

  • БЖУ: 6,4/6,8/4,1.

Ранее мы делились рецептом плова без мяса - идеален в пост!

Читайте также
Капуста без мяса: насыщенный вкус за 30 минут для тех, кто постится
Семья и жизнь
Капуста без мяса: насыщенный вкус за 30 минут для тех, кто постится
Из фарша котлеты не делаю, готовлю тефтели на картофельной подушке: горячее из простых продуктов
Общество
Из фарша котлеты не делаю, готовлю тефтели на картофельной подушке: горячее из простых продуктов
Как очистить магазинную курицу от химии и антибиотиков — проверенные домашние способы
Общество
Как очистить магазинную курицу от химии и антибиотиков — проверенные домашние способы
Пирог-рассольник вместо супа: курица, солёные огурцы и нежное тесто — пальчики оближешь, просят добавки все
Общество
Пирог-рассольник вместо супа: курица, солёные огурцы и нежное тесто — пальчики оближешь, просят добавки все
Этот рецепт из курицы спас меня после тяжелого дня: делаю ленивые зразы с сыром внутри — сочные, ароматные, без заморочек
Общество
Этот рецепт из курицы спас меня после тяжелого дня: делаю ленивые зразы с сыром внутри — сочные, ароматные, без заморочек
капуста
фарш
рецепты
кулинария
ужины
обеды
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главу Минфина Финляндии удивил собственный прогноз дефицита бюджета
В Госдуме ответили на вопрос о полной блокировке Telegram в начале апреля
«Абсолютно неприемлемо»: Иран отверг одно требование США
В кровати с двумя пятилетними: как педофила выследили по руке в порно
«Сладкая парочка»: Скабеева высмеяла романтический настрой Пашиняна и Туска
Путин поручил проработать вопрос передачи федеральных трасс регионам
В МИД раскрыли, к чему приведет отправка западных военных на Украину
«Коллектив умалишенных»: Захарова не сдержалась после предложения ЕС
Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США
Синоптик раскрыла, к чему приведет активное таяние снега в Москве
Выяснился статус отчима в деле о пропавшей в Смоленске девочке
«Позерство и пиар»: Мирошник оценил историю с бункером Зеленского
Перевозбудился и умер? Похититель попперсов загадочно скончался в Москве
Госдума определилась с датой рассмотрения кандидатур в ЦИК
«Живые "манекены"»: Мирошник раскрыл, как украинцы использовали пленных
В Петербурге девушка напала на мужчину и заставила заняться сексом
Принято окончательное решение о Telegram в России
«Нужно заявить открыто»: Зеленского уличили во лжи о неисправности «Дружбы»
Дочь экс-принца Эндрю заметили улыбающейся после ареста отца
Экс-депутат Рады объяснил, почему переговоры в Женеве зашли в тупик
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.