26 февраля 2026 в 17:30

Как очистить магазинную курицу от химии и антибиотиков — проверенные домашние способы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Магазинная курица часто лишена вкуса и аромата, а при варке образует белую пену. Причина — антибиотики и химическая обработка, применяемые на фабриках для ускорения роста и сохранения влаги. К счастью, есть простые методы, которые помогут вывести эти вещества и сделать мясо безопасным и вкусным.

Эффективнее всего вымачивание в растворах. Самый простой способ — солевой: 1–2 столовые ложки соли на литр холодной воды, держать курицу 1,5–2 часа в холодильнике. Лимонно-солевой раствор добавляет кислоту: сок половины лимона и несколько ломтиков ускоряют очищение за час. Уксусный раствор из 1,5 ст. л. яблочного уксуса на литр воды помогает убрать фабричный запах и остатки антибиотиков за 30–40 минут.

Во время вымачивания появляется белесая пенка — это выходят химические соединения. Тушка теряет лишнюю воду, становится плотнее и ароматнее. После промывания под проточной водой и обсушивания мясо готово к приготовлению — безопасное, вкусное и с настоящим домашним вкусом.

Ранее сообщалось, что многие уверены, что стоит заменить сахар мёдом — и вес начнёт уходить сам собой. Натуральный продукт кажется более «лёгким» и безопасным для фигуры. Но на практике всё не так просто, и такая замена может не дать ожидаемого результата.

