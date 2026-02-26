Зимняя Олимпиада — 2026
Стоматолог рассказал о рисках использования электрических щеток

Стоматолог Тумашевич: электрическая щетка может вызвать кровотечение десен

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Электрическая зубная щетка может привести к кровотечению десен, рассказал «Москве 24» врач-стоматолог Артур Тумашевич. Он подчеркнул, что при ее использовании необходимы другие движения.

Электрическая зубная щетка требует исключительно плавного пассивного движения по зубам с медленным перемещением и без давления. В противном случае чистка становится агрессивной и может привести к повреждению имеющихся пломб или даже их выпадению, — рассказал Тумашевич.

Стоматолог отметил, что при правильном использовании электрическая щетка подойдет пациентам с брекетами или имплантами. По его словам, перед использованием все равно лучше обратиться к специалисту.

Ранее основатель федеральной сети клиник Залим Кудаев рассказал, что между едой и чисткой зубов необходимо делать перерыв. Он отметил, что чистка зубов сразу после еды может травмировать эмаль.

