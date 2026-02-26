Зимняя Олимпиада — 2026
В Москве начали сдавать квартиры для домашнего ареста

Риелторы нашли новую нишу на рынке недвижимости — они начали предлагать жилье специально для тех, кому суд назначил домашний арест, сообщает Telegram-канал SHOT. Обычных квартиросъемщиков туда не пускают, а подсудимым предлагают пакет услуг под ключ: подбор квартиры и сопровождение с документами для ФСИН.

За небольшую студию в спальном районе Москвы при заключении договора с арестанта берут от 200 тыс. рублей. В эту сумму входят месячная аренда, залог и комиссия риелтору. Если домашний арест заменят на СИЗО, обвиняемому вернут только половину залога. Риелторы обещают собственникам лично следить за арендаторами, чтобы те не нарушали законы.

Агентства работают не со всеми — есть ограничения по статьям. Охотнее берут клиентов, задержанных за мошенничество, а с фигурантами дел о взятках вопрос решают индивидуально. Спрос на услугу растет: суды все чаще назначают домашний арест, а у многих обвиняемых нет подходящего жилья либо оно находится не в том районе.

Ранее риелтор Юлия Максимович разъяснила нюансы сдачи ипотечных квартир в аренду. По ее словам, закон не запрещает такие сделки, но необходимо учитывать условия конкретного банка. Эксперт рекомендовала заранее уточнять требования кредитора, а также оформить страховку для защиты от рисков.

