22 декабря 2025 в 18:30

«А как рожают на домашнем аресте?»: Лерчек после суда раскрыла ПДР

Лерчек под домашним арестом рассказала, что роды запланированы на март

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) заявила после заседания суда, что роды запланированы на март. По словам Чекалиной, она задается вопросом, нужно ли получать разрешение на роды, будучи под домашним арестом, передает корреспондент NEWS.ru. Блогер также уточнила, что узнает пол ребенка в январе.

Роды у меня стоят в марте, в начале марта. Я, конечно, не знаю, мне хочется верить в то, что судебные процессы закончатся до марта. <…> А как рожают на домашнем аресте? То есть как это разрешение официально предоставляется? — сказала Лерчек.

Чекалина также отметила, что благодарна суду за возможность регулярно посещать врачей и проходить обследования, когда это необходимо. По ее словам, даже в случаях, когда следственные органы отказывали, суд шел навстречу и давал разрешение.

Чекалина надела в суд, где рассматривается ее уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 млн рублей, в сапоги-слаучи. Она не раз жаловалась, что вынуждена ходить в туфлях по холоду, так как специальный браслет мешает носить что-то другое.

Ранее Лерчек рассказала, что ее бойфренд Луису Сквиччиарини хочет большую семью — футбольную команду. По ее словам, дети были счастливы от новости о ее беременности: дочь Алиса попросила сестренку, а сын Богдан — братика.

