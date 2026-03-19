19 марта 2026 в 06:45

Нутрициолог развеяла миф о потере полезных свойств продуктов от заморозки

Нутрициолог Попова: замороженные продукты сохраняют больше витаминов, чем свежие

Замороженные продукты сохраняют больше витаминов, чем свежие, заявила NEWS.ru дипломированный семейный нутрициолог Юлия Попова. По ее словам, многие ошибочно полагают, что холодильная обработка убивает все полезные свойства, однако современные научные данные демонстрируют обратную тенденцию.

Многие уверены, что свежее — значит полезное, а заморозка убивает витамины. Но последние данные науки говорят об обратном. Иногда продукты из морозилки дают фору тем, что лежат на прилавке. Секрет в том, что овощи и фрукты для заморозки собирают на пике зрелости и обрабатывают в течение нескольких часов, а свежие — проводят дни и недели на складах и в фурах. И все это время они теряют витамины. Есть данные исследований, что шпинат за неделю хранения в холодильнике лишается до 50% витамина С, — пояснила Попова.

По словам специалиста, ключевую роль играет технология шоковой заморозки, которая сводит потери нутриентов к минимуму. Она отметила, что при кратковременной обработке паром может уйти часть витамина C, но основные ценные элементы останутся в продукте.

При шоковой заморозке потери витаминов у продуктов минимальны. Да, при бланшировании — кратковременной обработке паром — часть витамина С уходит, но основные нутриенты — железо, магний, клетчатка, бета-каротин — остаются. Важен и способ разморозки. Чтобы сохранить пользу, не бросайте продукты в горячую воду. Лучший вариант — медленное оттаивание в холодильнике, — подытожила Попова.

Ранее в ВОЗ сообщили, что в день необходимо потреблять около 400 граммов фруктов и овощей. Специалисты также рекомендовали следить за уровнем потребления сахара.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

