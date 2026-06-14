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14 июня 2026 в 02:52

Борщевой набор в мае стал доступнее для россиян

РИА Новости: овощи для борщевого набора по итогам мая подешевели на треть

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Овощи, входящие в классический борщевой набор, по итогам мая подешевели в среднем на треть по сравнению с прошлым годом, подсчитало РИА Новости, изучив данные статистики. Сильнее всего снизилась цена на картофель — на 40%.

В мае килограмм картофеля стоил 57 рублей против 95 рублей годом ранее, капуста подешевела на 36% (до 51 рубля), свекла — на 35% (до 49,5 рубля). Репчатый лук снизился в цене на 33% (до 50 рублей за килограмм), морковь — на 8% (до 61 рубля).

Чтобы приготовить три литра борща по традиционному рецепту, требуется 300 граммов картофеля и капусты, по 200 граммов моркови и свеклы, 100 граммов лука. В мае такой набор овощей обошелся бы в 59 рублей против 88 рублей годом ранее.

До этого стало известно, что помидоры стали самым подешевевшим продуктом в России по итогам мая. Как рассказали представители ассоциации «Руспродсоюз» со ссылкой на собственное исследование, к началу июня средняя стоимость помидоров снизилась на 20,9% по сравнению с маем. В число продуктов, которые также заметно подешевели за месяц, вошли огурцы. Их средняя цена сократилась на 16,5%. Кроме того, снижение стоимости зафиксировано на куриные яйца. За май они подешевели на 7,1%.

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