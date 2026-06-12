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12 июня 2026 в 01:36

Руспродсоюз назвал самые подешевевшие продукты

Помидоры стали самым подешевевшим продуктом в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Помидоры стали самым подешевевшим продуктом в России по итогам мая, передают РИА Новости со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз». К началу июня средняя стоимость помидоров снизилась на 20,9% по сравнению с маем.

В число продуктов, которые также заметно подешевели за месяц, вошли огурцы. Их средняя цена сократилась на 16,5%. Кроме того, снижение стоимости зафиксировано на куриные яйца. За май они подешевели на 7,1%. Эксперты связывают подобную динамику с сезонными факторами и увеличением предложения отдельных категорий продуктов на рынке.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявлял, что Россия расширит лимиты на ввоз рыбы из Армении при появлении ветеринарных угроз. Он отметил, что из республики поставляется не только живая, но и охлажденная рыба. По его словам, Армения занимала большой объем по импорту форели, однако насыщение внутреннего рынка России это никак не затронет.

Позже глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что Россия увеличила импорт рыбы из других государств, чтобы компенсировать сокращение поставок из Армении после введения ограничений. По его словам, например, по форели отечественный рынок переориентировался на Иран и Турцию.

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