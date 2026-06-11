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11 июня 2026 в 07:36

Россия нашла замену армянской рыбе в Иране и Турции

РФ нарастила импорт форели из Ирана и Турции для замещения поставок из Армении

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Россия увеличила импорт рыбы из других государств, чтобы компенсировать сокращение поставок из Армении после введения ограничений на ввоз живой рыбы, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, которые приводит ТАСС, например, по форели отечественный рынок переориентировался на Иран и Турцию.

Мы понимали, что нам придется вводить ограничения. Для этого в противовес открывали поставки из других стран. Например, по поставкам форели мы переориентировались на Иран и Турцию, — отметил Данкверт.

Глава Россельхознадзора подчеркнул, что чем больше поставщиков, тем легче работать, так как зависимость от одного партнера грозит дефицитом продукции. Сейчас, добавил он, такого нет — в стране большой выбор продукции.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявлял, что Россия расширит лимиты на ввоз рыбы из Армении при появлении ветеринарных угроз. Он отметил, что из республики поставляется не только живая, но и охлажденная рыба. По его словам, Армения занимала большой объем по импорту форели, однако насыщение внутреннего рынка России это никак не затронет.

Власть
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Армения
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