Раскрыто, почему ограничения на импорт из Армении не ввели раньше

Раскрыто, почему ограничения на импорт из Армении не ввели раньше Россельхознадзор заявил, что давно мог ввести ограничения на поставки из Армении

Ограничения на ввоз некоторых продовольственных товаров из Армении могли быть введены значительно раньше, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в беседе с ТАСС. По словам руководителя ведомства, те запретительные меры, которые применяются сейчас, не являются чем-то новым или экстренным.

Те ограничения, которые мы ввели сейчас, могли быть введены уже давно. Просто мы старались не формализовать эту работу, а хотели выявить причины этих нарушений <…> Мы момент введения ограничений оттягивали как могли, — сказал Данкверт.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявлял, что Россия расширит лимиты на ввоз рыбы из Армении при появлении ветеринарных угроз. Он отметил, что из республики поставляется не только живая, но и охлажденная рыба. По его словам, Армения занимала большой объем по импорту форели, однако насыщение внутреннего рынка России это никак не затронет.

Позже Данкверт сообщил, что Россия увеличила импорт рыбы из других государств, чтобы компенсировать сокращение поставок из Армении после введения ограничений. По его словам, например, по форели отечественный рынок переориентировался на Иран и Турцию.