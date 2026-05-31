Стало известно, где в России самые дорогие и дешевые яйца «Руспродсоюз»: самые дорогие яйца в России продают на Чукотке

Самые дорогие куриные яйца в России продаются на Чукотке и в Магаданской области, а самые дешевые — в Мордовии и Пензенской области, рассказал ТАСС исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. По его данным, в Чукотском автономном округе десяток яиц в среднем стоит 241,9 рубля, в Магаданской области — 201,2 рубля.

Наиболее низкие цены эксперт зафиксировал в Мордовии: там десяток яиц обходится жителям в среднем в 80,9 рубля. В Пензенской области этот показатель составляет 91,6 рубля за десяток.

Востриков также привел статистику по крупнейшим городам страны. В Москве средняя розничная цена десятка яиц — около 125,5 рубля, в Санкт-Петербурге — 123,8 рубля.

Ранее сообщалось, что розничные продажи водки в России в марте выросли на 4,95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 5,83 млн дкл. За первый квартал объем реализации этого напитка увеличился на 2%, до 17,39 млн декалитров, что превышает общие темпы роста по всей алкогольной категории.