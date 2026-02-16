Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 07:37

Погодные аномалии 2025 года могут привести к дефициту важного продукта

«Руспродсоюз» предупредил россиян о возможном дефиците меда в 2026 году

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Погодные аномалии 2025 года в ключевых медоносных регионах России привели к сокращению сбора меда, что грозит его дефицитом на полках магазинов, сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз». Ранние сорта этого продукта закончились быстрее обычного, а гречишный может исчезнуть уже в феврале.

С сентября 2025 года закупочные цены на мед-сырье выросли на 30–50% и продолжают расти. Переработчики сталкиваются с нежеланием торговых сетей принимать минимальные корректировки отпускных цен, что делает отгрузки убыточными. В результате производители вынуждены останавливать поставки.

Такая ситуация создает риски дефицита меда на полках сетей, роста фальсификата меда, особенно в низких ценовых сегментах, а также ухода с рынка добросовестных производителей, — добавили в ассоциации.

Сочетание природных и рыночных факторов ставит под угрозу наличие качественного меда в рознице. На данный момент Минсельхоз РФ официально эту ситуацию не комментировал.

Ранее сообщалось, что самые полезные блины на Масленицу готовятся с помощью естественных подсластителей. В их число добавили мед, натуральный кленовый сироп и перемолотые цельные финики.

