В Роскачестве предупредили о последствиях за порчу имущества на работе

За порчу имущества на работе предусмотрено дисциплинарное взыскание, пишет RT со ссылкой на Роскачество. Его сумма зависит от того, действовал сотрудник умышленно или по неосторожности, и других обстоятельств.
В ТК России четко прописана материальная ответственность работника. Полная материальная ответственность наступает в том случае, если ущерб был причинен в состоянии опьянения или из-за каких-либо правонарушений. За это работодатель вправе взыскать с сотрудника сумму в пределах своего среднего месячного заработка, — уточнили в организации.
Там добавили, что работодатель может полностью или частично отказаться от взыскания, если посчитает нужным. Специалисты отметили, что сама процедура взыскания строго регламентирована и просто так удержать сумму ущерба из зарплаты нельзя. Сотрудник в свою очередь вправе обжаловать любое решение в суде или госинспекции труда.
