10 марта 2026 в 12:06

В Роскачестве предупредили о последствиях за порчу имущества на работе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
За порчу имущества на работе предусмотрено дисциплинарное взыскание, пишет RT со ссылкой на Роскачество. Его сумма зависит от того, действовал сотрудник умышленно или по неосторожности, и других обстоятельств.

В ТК России четко прописана материальная ответственность работника. Полная материальная ответственность наступает в том случае, если ущерб был причинен в состоянии опьянения или из-за каких-либо правонарушений. За это работодатель вправе взыскать с сотрудника сумму в пределах своего среднего месячного заработка, — уточнили в организации.

Там добавили, что работодатель может полностью или частично отказаться от взыскания, если посчитает нужным. Специалисты отметили, что сама процедура взыскания строго регламентирована и просто так удержать сумму ущерба из зарплаты нельзя. Сотрудник в свою очередь вправе обжаловать любое решение в суде или госинспекции труда.

Ранее адвокат Сергей Жорин предупредил, что застрявших за границей сотрудников могут уволить за прогулы. Он призвал предупреждать работодателя о невыходе на работу.

