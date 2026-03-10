ВКС России выжигают остров Змеиный: бомбовые удары по ВСУ, что поражено

ВКС РФ нанесли серию ударов по острову Змеиный в Черном море. Что известно об ударах 9 и 10 марта, чем били, что стало целью России?

Что известно об ударах по острову Змеиный

Днем 9 марта украинские СМИ сообщили об ударе ВС РФ по району острова Змеиный в западной части Черного моря.

«Дальние стратегические бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России нанесли ракетный удар по острову Змеиный в Черном море. В ходе атаки были применены две сверхзвуковые ракеты Х-32. По некоторым данным, были также атакованы окрестности острова», — сообщило вскоре российское «Военное обозрение».

Утром 10 марта удары повторились: «Хроники Гераней» сообщили, что по острову площадью меньше квадратного километра работали корректируемые авиабомбы с УМПК.

«Нанесен бомбовый удар по острову Змеиный Одесской области! Работали ВКС РФ», — указал Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что стало целью ВКС РФ на острове Змеиный

Цель ударов 9 и 10 марта на Змеином неизвестна.

«Военное обозрение» отмечает, что ранее, в июне 2025 года, российские стратегические бомбардировщики наносили ракетами Х-22 удары по средствам радиоэлектронной разведки (РЭР), которые ВСУ развернули на острове.

Также регулярно наносятся удары по окружающим Змеиный буровым вышкам в Черном море, которые используются для тех же целей.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ту-22М3 Фото: РИА Новости /Министерство обороны РФ

Чем важен остров Змеиный, почему ВСУ пытаются там закрепиться

Остров Змеиный неоднократно становился объектом ожесточенных боев. В начале СВО, в 2022 году, российские войска заняли остров и захватили в плен всех находившихся там украинских пограничников.

Однако ВСУ начали наносить ракетные и дроновые удары по находящимся на острове российским силам, осложняя их пребывание там. В мае 2022 года ВСУ попытались высадить десант на Змеиный, но отступили, понеся большие потери. ВС РФ покинули остров в июне 2022 года. В дальнейшем его, в том числе в целях пиара, посещал украинский президент Владимир Зеленский.

«Змеиный, несмотря на свою внешнюю непривлекательность, является важной стратегической целью. Он имеет довольно специфическое расположение, одновременно находясь недалеко от Румынии и крымского побережья. Таким образом, контроль над островом дает возможность контролировать судоходные маршруты, в том числе оружейные поставки для ВСУ морским путем из западных стран. Именно поэтому противник пытается здесь закрепиться — в виде присутствия средств радиоэлектронной разведки, а российские военные наносят довольно эффективные удары, как только оборудование восстанавливают или меняют после прошлых ударов», — комментирует «Военное обозрение».

После СВО остров Змеиный станет «непотопляемой радиолокационной станцией России», заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Полагаю, акватория Черного моря Одесской области и сама Одесская область, вместе с островом Змеиный, перейдет к России. Остров Змеиный позволяет контролировать акваторию всего Черного моря, особенно в районе Одессы, являясь фактически непотопляемой РЛС. Если он будет наш, он будет помогать нам обеспечивать судоходство в Черном море», — считает Матвийчук.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Измотать тылы: РФ срывает контрнаступление ВСУ. Удары по Украине 10 марта

Наступление ВС России на Харьков 10 марта: тысяча трупов, бойня у Волчанска

Особняк за миллиард? Какую элитную недвижимость нашли у Руслана Цаликова