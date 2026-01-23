Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 03:28

Российские бомбардировщики более пяти часов кружили над Балтикой

Минобороны РФ: российские бомбардировщики выполнили плановый полет над Балтикой

Ту-22М3 Ту-22М3 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщило Министерство обороны РФ. Полет длился более пяти часов, а сопровождение обеспечивали истребители Су-35С и Су-30СМ.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил, — указали в ведомстве.

Как указано в сообщении, в ходе выполнения задания на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождались истребителями иностранных государств. Это является стандартной практикой в таких случаях.

В Минобороны напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают подобные полеты над нейтральными водами различных акваторий, включая Арктику, Северную Атлантику, Тихий океан, а также Черное море. Все полеты проводятся в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства и не нарушают границ других государств. Учения и плановые полеты стратегической авиации служат для отработки навыков экипажей и поддержания технической готовности.

Ранее сообщалось, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря продолжительностью более 11 часов. Истребительное сопровождение ракетоносцев в ходе выполнения полетного задания обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России.

