Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 09:37

Перед Новым годом ВКС России получили новые Су-35С

Новая партия Су-35С передана Министерству обороны России

Многоцелевые истребители Су-35С Многоцелевые истребители Су-35С Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны России очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». Эта партия стала заключительной в 2025 году.

План производства истребителей Су-35С выполнен в полном объеме. Наша Объединенная авиастроительная корпорация передала армии очередные партии этих многофункциональных истребителей, — сказано в сообщении.

Там подчеркнули, что текущий год стал рекордным по количеству выпущенных боевых самолетов. Су-35С остается одним из наиболее востребованных истребителей в войсках, а его боевая эффективность подтверждена в ходе СВО — на его счету наибольшее число уничтоженных целей.

До этого Минобороны передали новейшие зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-СМД». Боекомплект в направляющих пусковой установки новейшего комплекса «Панцирь-СМД» может достигать 48 мини-ракет.

Ранее разработчики из Нижегородской области представили беспилотный аппарат самолетного типа «Дуга», оснащенный системой вертикального взлета. Проект создавался при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта.

