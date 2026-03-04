В Минобороны отчитались об ударах по объектам ВСУ ВС России атаковали места подготовки ударных БПЛА и временные базы ВСУ

Российские войска поразили места подготовки и запуска ударных беспилотников ВСУ дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 149 районах, сообщили в Минобороны России. Ведомство уточнило, что атаки проводились с использованием авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение по местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складу боеприпасов, объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, — говорится в сообщении.

Ранее в российских силовых структурах сообщали, что боевики «Кракена» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) отказываются выполнять задачи на линии боевого соприкосновения. Источник утверждал, что подразделение не выходит на позиции до получения нового вооружения и техники.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что освобождение Бобылевки в Сумской области открыло ВС РФ путь для продвижения на запад. Это создает предпосылки для формирования «огневого мешка» для подразделений ВСУ, которые сейчас дислоцируются в районе села Белая Береза. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.