Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 12:22

В Минобороны отчитались об ударах по объектам ВСУ

ВС России атаковали места подготовки ударных БПЛА и временные базы ВСУ

ВКС России ВКС России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские войска поразили места подготовки и запуска ударных беспилотников ВСУ дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 149 районах, сообщили в Минобороны России. Ведомство уточнило, что атаки проводились с использованием авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение по местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складу боеприпасов, объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, — говорится в сообщении.

Ранее в российских силовых структурах сообщали, что боевики «Кракена» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) отказываются выполнять задачи на линии боевого соприкосновения. Источник утверждал, что подразделение не выходит на позиции до получения нового вооружения и техники.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что освобождение Бобылевки в Сумской области открыло ВС РФ путь для продвижения на запад. Это создает предпосылки для формирования «огневого мешка» для подразделений ВСУ, которые сейчас дислоцируются в районе села Белая Береза. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Минобороны РФ
ВСУ
беспилотники
БПЛА
СВО
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова сравнила преступления Киева в отношении детей с наследием Эпштейна
Депутат ГД Бурляев заявил о важности возвращения кино в госсобственность
Политолог объяснил, почему лидеры ЕС не одобряют операцию Трампа в Иране
Песков назвал невозможными переговоры по ядерной стабильности без Европы
Песков раскрыл, просил ли ЕС энергоресурсы на фоне ситуации в Иране
«Важнейшее ведомство»: Путин оценит эффективность МВД
Беспилотник атаковал нефтяной завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Песков назвал тему, которую Сийярто обсудит с Путиным в Кремле
«Изрядная доля правды»: Песков согласился с Макроном по важному вопросу
Песков уличил Киев в шантаже Венгрии и Словакии
Названа опасность новых американских дронов, которые атаковали Донецк
Сомнолог ответила, помогут ли носки быстрее уснуть
«Урок ждунам»: глава Крыма о задержании пособника Украины
Три человека стали жертвами аварии со снегоуборщиком
Взрыв произошел у нефтяного танкера у берегов ОАЭ
«Механизм продуман»: политолог указал на предусмотрительность Ирана
В МИД России предупредили о ядерной угрозе со стороны НАТО
Китайский перевозчик пошел на крайние меры из-за войны в Персидском заливе
Юрист раскрыл последствия использования чужого Wi-Fi
Вяльбе объяснила провал российских лыжников на Олимпиаде
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.