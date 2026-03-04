Покойник «довел» 60 человек до рвоты и поноса на своих поминках

Шестьдесят человек отравились на поминках в кафе в краснодарском Лабинске, сообщил Telegram-канал Kub Mash. У гостей после мероприятия появились жар, рвота, диарея и слабость, восемь человек, включая детей, доставили в инфекционное отделение. По словам пострадавших, официантка накладывала картошку руками без перчаток.

Персонал ополаскивал стаканы в мутной воде, ложки были в жире, а котлеты оставались сырыми. Кроме того, официанты часто отвлекались на телефоны, поэтому посетителям пришлось самим накрывать на стол. Диагноз у пострадавших — сальмонеллез.

В 2024 году проверка Роспотребнадзор установила, что в этом заведении сырое мясо разделывали на том же месте, где мыли и хранили посуду. У сотрудников отсутствовали медицинские книжки, а в 14 пробах выявили кишечную палочку.

Ранее в Челябинске мать школьника, отравившегося шаурмой, заявила, что намерена подать в суд на киоск. Ребенку диагностировали сальмонеллез. Работу точки общественного питания приостановили, а владельцу выписали административный протокол.