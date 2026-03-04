Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 14:27

Жители района Роста в Мурманске остались без электричества

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жители района Роста в Мурманске остались без электричества из-за повреждения кабеля, сообщает «МК в Мурманске» со ссылкой на пресс-службу АО «МОЭСК». Питание отключилось на нескольких подстанциях.

Сообщается, что высоковольтный кабель повредили представители строительной компании, которая проводит работы в указанном районе. Отключение произошло в 9 утра.

Подачу электричества большей части потребителей смогли восстановить в 9:27. К 9:38 питание подключили во все дома.

Ранее сообщалось, что порядка 17 многоквартирных домов и котельная остались без электричества в подмосковном Раменском. Причиной стало повреждение силового кабеля сторонним подрядчиком при проведении земляных работ, в городе развернули оперативный штаб.

Жители района Роста в Мурманске остались без электричества
