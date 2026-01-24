Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 18:37

В Раменском без света остались десятки домов

В Раменском обесточили 17 домов и котельную

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Порядка 17 многоквартирных домов и котельная остались без электричества в Раменском, сообщили в Telegram-канале администрации муниципального округа. Причиной стало повреждение кабеля сторонним подрядчиком.

При проведении земляных работ сторонним подрядчиком был поврежден силовой кабель, это привело к обесточиванию котельной и 17 многоквартирных домов, — уточнили в администрации.

Власти отметили, что в городе развернули оперативный штаб, а специалисты «Мособлэнерго» и профильных служб приступили к устранению неполадок. В администрации добавили, что восстановить подачу электроэнергии планируется в течение одного-двух часов.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о восстановлении теплоснабжения в Мурманске и Североморске. По его словам, подачу электричества возобновили во всех котельных, тепло начали подавать в дома.

До этого в Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за масштабных перебоев в электроснабжении. Проблемы с электроэнергией возникли из-за скачка напряжения на магистральных линиях, приведшего к частичным отключениям света.

Раменское
аварии
электричество
дома
