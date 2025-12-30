Новый год — 2026
Все соцобъекты в Раменском подключили к электроснабжению

Минэнерго: в Раменском восстановили электроснабжение всех социальных объектов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Раменском Московской области полностью восстановили энергоснабжение всех социально значимых объектов, заявили РИА Новости в Минэнерго региона. По информации источника, специалисты уже приступили к подключению жилого сектора.

Электроснабжение по постоянной схеме будет подано в 22:30, на данный момент все соцобъекты подключены к электроснабжению, ведется запуск электроэнергии в жилые дома, — сказано в публикации.

Ранее в Санкт-Петербурге жители Кировского и Московского районов столкнулись с отсутствием отопления и горячей воды из-за сбоя. Причиной стал пожар на Автовской ТЭЦ-15. Возгорание в кабельной шахте станции привело к снижению параметров подачи теплоносителя. Кроме проблем с теплом в некоторых домах Кировского района также наблюдались перебои со светом.

До этого в Тайге Кемеровской области более 10 тыс. потребителей остались без электричества из-за отключения подстанции. Среди них — две больницы, девять школ, 11 детских садов и другие социально значимые объекты.

Кроме того, в подмосковной Балашихе произошло массовое отключение электроэнергии. Без электричества осталось несколько многоквартирных домов. Перестали работать светофоры, а также пропало освещение в магазинах, включая супермаркет «Ашан». Операторы на горячей линии пояснили, что восстановительные работы продлятся примерно два часа. Это уже вторая крупная авария за последние двое суток.

