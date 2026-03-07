Зимняя Олимпиада — 2026
В МИД РФ раскрыли правду о договоренностях с американцами по ДСНВ

Рябков назвал спекуляцией сообщения о договоренностях с США о лимитах по ДСНВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сообщения о том, что России и США удалось договориться о лимитах на ядерные вооружения после истечения срока Договора о стратегических наступательных вооружениях, — это спекуляция, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит РИА Новости, тем, кто интересуется этим вопросом, следует изучить публичные выступления официальных лиц США.

Продолжаются спекуляции о наличии неких договоренностей относительно приверженности сторон лимитам по ДСНВ. Призываю всех, кому эта тема небезынтересна, внимательно изучить публичные выступления представителей госдепартамента США, — отметил Рябков.

В качестве примера он упомянул Конференцию по разоружению в Женеве, где американские представители заявили, что «на момент истечения срока действия ДСНВ заложенные в него количественные ограничения утратили актуальность», а поддержка центральных лимитов по Договору — заведомо плохая сделка. Замминистра подчеркнул, что на фоне этих высказываний комментарии российского МИД будут излишни.

Ранее Рябков сообщал, что Россия прорабатывает возможность проведения контактов в формате «ядерной пятерки». По его словам, речь идет о предварительной стадии обсуждения. Отвечая на уточняющий вопрос, дипломат пояснил, что потенциальная встреча должна пройти на экспертном рабочем уровне.

