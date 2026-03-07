Зимняя Олимпиада — 2026
Раскрыта новая схема мошенников с путевками для детей

Мошенники начали обманывать россиян через поддельные путевки в детские лагеря

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мошенники начали обманывать россиян с помощью поддельных путевок в детские лагеря со стопроцентной предоплатой, сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. После сбора денег интернет-страница удаляется, а организаторы перестают выходить на связь, передает РИА Новости.

Описание схемы: играя на желании родителей занять ребенка на каникулах и страхе, что «все места разберут», мошенники создают сайты-однодневки и сообщества в соцсетях, предлагающие путевки в детские лагеря, запись на интересные мастер-классы или в новые кружки, — рассказали в «Мошеловке».

Эксперты советуют искать путевки для детей только на официальных сайтах образовательных учреждений и на крупных городских порталах. Россиянам рекомендуют предварительно посетить пробное занятие на кружке или день открытых дверей. Сами путевки следует оплачивать через официальные расчетные счета организаций, а не переводами незнакомым лицам.

Ранее сенатор Артем Шейкин сообщал, что мошенники стали отправлять гражданам на почту письмо якобы от Федеральной налоговой службы с требованием уплаты налога или задолженности и соответствующим QR-кодом. По его словам, сайт является фишинговым, а человек теряет деньги.

