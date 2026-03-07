Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 09:20

Россияне бросились скупать лекарства от аллергии

Продажи таблеток от аллергии в России выросли на 26%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В январе — феврале 2026 года спрос на таблетки от аллергии в России увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА Новости со ссылкой на исследование. Средний чек за такие препараты достиг 1189 рублей, что на 19% выше, чем в первые два месяца 2025 года.

Эксперты считают, что такой рост может быть связан с желанием людей заранее пополнить домашние аптечки, учитывая длительный срок годности таблетированных препаратов. Кроме того, синоптики прогнозируют раннюю весну, а значит, пыльца деревьев-аллергенов может появиться раньше обычного.

Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, что людям, склонным к сезонной аллергии, можно использовать антигистаминные препараты для облегчения состояния. При этом врач предостерег их от применения гормональных назальных спреев. Это средство быстро снимает симптомы, однако со временем может лишь навредить здоровью.

До этого невролог Али Исмаилов рассказал, что в начале весны россияне нередко принимают аллергию за простуду и наоборот. Он предупредил, что в межсезонье нервная и иммунная системы ослаблены.

таблетки
здоровье
врачи
аптеки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нефтяной танкер поплатился за игнорирование сигналов со стороны КСИР
Россиянам рассказали, как пожаловаться на лечение по ОМС
Посла Кубы спросили о возможном вторжении США на остров
Стало известно, сколько мужчины тратят на подарок к 8 Марта
Россиянам раскрыли причины отказа в кредитных каникулах
Россиянина оштрафовали за картинку 12-летней давности
Иран нанес новый мощный удар по Иракскому Курдистану
Москвичи ринулись в теплицы ради тюльпанов по 40 рублей
Российские экспаты в ОАЭ побежали скупать виллы в Азии
«На годы вперед»: Дмитриев оценил ущерб ЕС от роста цен на энергоресурсы
В Орловской области раскрыли масштабы разрушений после нападения ВСУ
Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на Рязанскую область
Россиян предупредили об опасности транзита через Шри-Ланку
В Екатеринбурге накрыли вейп-магазин с нелегальной продукцией на миллионы
Синоптик назвал дату прихода весны
Около 20 пассажирских самолетов не могут приземлиться в Дубае
Азербайджан завершил эвакуацию генконсульства из иранского Тебриза
Промышленные здания получили повреждения от атаки ВСУ
На Западе раскрыли одно решение, из-за которого Зеленский впал в ярость
Россиянин пострадал при падении обломков БПЛА
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.