Россияне бросились скупать лекарства от аллергии

В январе — феврале 2026 года спрос на таблетки от аллергии в России увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА Новости со ссылкой на исследование. Средний чек за такие препараты достиг 1189 рублей, что на 19% выше, чем в первые два месяца 2025 года.

Эксперты считают, что такой рост может быть связан с желанием людей заранее пополнить домашние аптечки, учитывая длительный срок годности таблетированных препаратов. Кроме того, синоптики прогнозируют раннюю весну, а значит, пыльца деревьев-аллергенов может появиться раньше обычного.

Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, что людям, склонным к сезонной аллергии, можно использовать антигистаминные препараты для облегчения состояния. При этом врач предостерег их от применения гормональных назальных спреев. Это средство быстро снимает симптомы, однако со временем может лишь навредить здоровью.

До этого невролог Али Исмаилов рассказал, что в начале весны россияне нередко принимают аллергию за простуду и наоборот. Он предупредил, что в межсезонье нервная и иммунная системы ослаблены.