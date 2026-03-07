Россиянина оштрафовали за картинку 12-летней давности На Камчатке оштрафовали мужчину за картинку с пентаграммой 12-летней давности

В Камчатском крае оштрафовали мужчину за картинку с изображением пентаграммы, опубликованную в соцсетях 12 лет назад, следует из судебных документов. Согласно материалам, мужчина признался, что не ведет соцсети с 2019 года, однако суд заявил о «продолжительной и не прекращенной публичной демонстрации» символики экстремистской организации — международного движения сатанистов (признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).