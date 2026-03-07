Зимняя Олимпиада — 2026
В России усилили защиту здоровья детей

В Госдуме предупредили об изменении законодательства в сфере защиты детей

С марта в России вступили в силу три закона об охране здоровья, в том числе детей и подростков, сообщили в Telegram-канале Госдумы. В стране ужесточат регулирование рекламы энергетиков, внесудебную блокировку сайтов с продажей табака, а также усилят ответственность за пропаганду наркотиков.

С 1 марта в рекламе энергетических напитков запрещено обращаться к несовершеннолетним, а также сообщать о наличии в составе энергетиков витаминов или биологически активных добавок. В свою очередь сайты, продающие табак и вейпы, будут блокироваться незамедлительно без решения суда. А административная и уголовная ответственность за пропаганду наркотических средств стала строже, — сообщили в Госдуме.

Ранее в России вступил в силу закон о локализации автомобилей такси, который может привести к повышению тарифов на перевозки и сокращению предложения в отдельных сегментах. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что главная цель нововведения — поддержка отечественного автопрома.

Также депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил, что Минтранс РФ и ФАС обсуждают вопрос ограничения на повышение цен для поездок на такси в период непогоды. Речь шла о возможной фиксации предельного размера повышающего коэффициента к базовому тарифу.

