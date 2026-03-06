В России захотели ограничить повышение цен на такси в непогоду

Минтранс России и ФАС обсуждают вопрос ограничения на повышение цен для поездок на такси в период непогоды, пишут «Известия». Речь идет о возможной фиксации предельного размера повышающего коэффициента к базовому тарифу.
В ФАС отметили, что механизм повышающих коэффициентов сейчас применяется в регионах по-разному. Как пишет издание, в отдельных субъектах он может увеличиваться втрое и более. По данным антимонопольной службы, лидирующее положение на рынке агрегаторов занимает ООО «Яндекс Такси», которое управляет сервисами Яндекс.Go, Uber, «Везет» и другими. В тарифах компании применяется повышающий коэффициент, увеличивающий базовую стоимость поездки.