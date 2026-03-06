Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 11:32

Россиянам раскрыли, как изменятся цены на такси из-за закона о локализации

Доцент Щербаченко: цены на такси могут вырасти на 15% из-за закона о локализации

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Цены на услуги такси могут увеличиться на 15% в связи с вступлением в силу закона о локализации машин для перевозок, заявил «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, в частности этот риск связан с ростом стоимости новых автомобилей.

Цена на такси, скорее всего, будет увеличиваться в 2026 году примерно на 15%. Это связано с ростом стоимости новых автомобилей, увеличением утилизационного сбора и расходов на техническое обслуживание, а также необходимостью обновлять автопарк машинами из утвержденного списка Минпромторга, — уточнил Щербаченко.

По его мнению, на соответствующие тарифы повлияют и другие факторы. Среди них он выделил неблагоприятные погодные условия и увеличение расходов перевозчиков, в том числе на топливо.

Ранее председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов заявил, что в России возникнут сложности с локализацией такси, поскольку в отечественном сегменте до сих пор нет легкового автомобиля для коммерческих целей. По его словам, никто не понимает, зачем нужно введение такой меры.

