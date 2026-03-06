ФАС возбудила дело против блогера из-за рекламы на YouTube

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против блогерши Александры Посновой по факту распространения рекламы на видеохостинге YouTube. В своем Telegram-канале девушка сообщила, что уведомление пришло накануне, тогда же ей стало известно об аналогичном деле в отношении рекламы в мессенджере.

Поснова уточнила, что речь идет о рекламе ореховых батончиков во влоге из Гималаев. По ее словам, в документе ФАС ссылалась на то, что YouTube не заблокирован в России, но внесен в реестр нежелательных ресурсов, а доступ к нему формально ограничен в связи с замедлением скорости работы серверов.

Блогер отметила, что реклама была оформлена надлежащим образом, налоги с нее оплачивались, в связи с чем она рассчитывает оспорить возбуждение дела.

Ранее ФАС обратила внимание на рекламу, размещаемую в ряде популярных интернет-платформ. В ведомстве считают, что подобное может содержать признаки несоблюдения действующего законодательства. Речь идет о рекламных публикациях, распространяемых через такие сервисы, как Instagram (деятельность в РФ запрещена), Facebook (деятельность в РФ запрещена), YouTube и Telegram.