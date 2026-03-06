Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 11:21

Роскомнадзор отреагировал на заявления ФАС по поводу рекламы в Telegram

Роскомнадзор назвал исчерпывающими разъяснения ФАС по рекламе в Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Представленные Федеральной антимонопольной службой разъяснения по теме незаконности рекламы в Telegram являются исчерпывающими, пишет Lenta.ru со ссылкой на Роскомнадзор. В частности, вопросы к ведомству касались того, будут ли все рекламные материалы в мессенджере признаны незаконными и с какого момента их начнут считать таковыми.

Полагаем исчерпывающими разъяснения ФАС, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что публикация рекламы в Telegram нарушает закон, поскольку к мессенджеру принимаются меры по ограничению доступа. РКН замедляет работу сервиса с начала февраля. В ФАС уточнили, что ответственность за нарушение рекламного законодательства несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель. Участникам рынка порекомендовали проверить контент на заблокированных ресурсах.

До этого глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что служба безопасности Украины поддерживает контакты с администрацией мессенджера Telegram. По словам политика, к платформе накопилось много претензий и ее представители не хотят идти на контакт.

ФАС
Роскомнадзор
реклама
Telegram
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Щербаков высказался о назначении Хабенского и Безрукова в ведущие театры
Brent впервые с июля 2024 года превысила $87 за баррель
Азербайджан решил вывести свой дипкорпус из Ирана
Полиции сказали, что сами разберутся: мужчина расчленил троих родственников
Украинскому блогеру дали в России 6,5 лет
Следователь раскрыла детали одного из самых громких убийств Новосибирска
Солист группы «Три дня дождя» стал отцом второго сына за полгода
Реклама в Telegram запрещена или нет? Что сказали в ФАС и РКН, разъяснения
Экс-игрок сборной СССР объяснил провал «Спартака» в матче с «Динамо»
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты
В Кремле раскрыли, к чему приведет размещение ядерного оружия в Финляндии
Жительница Кировска смогла вернуть деньги, переданные мошенникам
В России призвали иранцев уничтожить мировое зло во главе с Трампом
Более 2 тыс. украинских БПЛА перехватили в зоне СВО за неделю
Житель Петербурга предстанет перед судом за повторную езду в нетрезвом виде
Судью задержали после матча «Химки» — «Алания»
Названа истинная причина отправки украинских военных для охраны баз США
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке цветов к 8 Марта
Назван новый худрук МХАТ имени Горького
Песков рассказал о сотрудничестве России с Китаем и Индией
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.