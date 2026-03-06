Роскомнадзор отреагировал на заявления ФАС по поводу рекламы в Telegram Роскомнадзор назвал исчерпывающими разъяснения ФАС по рекламе в Telegram

Представленные Федеральной антимонопольной службой разъяснения по теме незаконности рекламы в Telegram являются исчерпывающими, пишет Lenta.ru со ссылкой на Роскомнадзор. В частности, вопросы к ведомству касались того, будут ли все рекламные материалы в мессенджере признаны незаконными и с какого момента их начнут считать таковыми.

Полагаем исчерпывающими разъяснения ФАС, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что публикация рекламы в Telegram нарушает закон, поскольку к мессенджеру принимаются меры по ограничению доступа. РКН замедляет работу сервиса с начала февраля. В ФАС уточнили, что ответственность за нарушение рекламного законодательства несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель. Участникам рынка порекомендовали проверить контент на заблокированных ресурсах.

