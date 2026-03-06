Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 15:30

Синоптик посоветовал не ждать раннего наступления тепла в центре России

Синоптик Сергеев: весна в центре России задержится из-за медленного таяния снега

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Весна будет приходить в центральную Россию крайне медленно, сообщил в беседе с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. По его словам, очень резкого потепления в этом году ждать не стоит из-за гигантских запасов снега, которые скопились после аномальных снегопадов на улицах городов разных регионов.

Действительно, ожидать стремительного прихода весны и, соответственно, резкого потепления не стоит. Оно случится. Многие рассчитывали на то, что совсем скоро мы окажется во власти теплой погоды. Однако этого не произойдет, — сказал Сергеев.

Впрочем, по его словам, в таком сценарии есть и позитивный момент. Он обратил внимание на то, что если в ближайшие дни столбики термометров установятся на отметке +10 градусов, то многие регионы, в том числе в центральной России, «просто поплывут», так как в этом году выпало слишком много снега. Поэтому лучший вариант — медленное, поэтапное таяние сугробов, считает метеоролог.

Между тем, по данным Сергеева, ожидается, что средняя температура в марте 2026 года превысит многолетние показатели на 2–4 градуса. Однако, указал он, возможны резкие температурные перепады — от морозов до вполне весенних оттепелей.

Ранее синоптик Людмила Паршина заявила, что снежный покров в Москве полностью сойдет к 10 апреля. По ее словам, если будут дожди и туманы, то это может случиться и раньше. При этом она подчеркнула, что таяние рекордных сугробов не приведет к потопам на улицах столицы. Она отметила, что снег будет сходить постепенно.

март
весна
снег
синоптик
прогноз погоды
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Засекреченная карта провидцев: где на Земле можно спастись от Апокалипсиса
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Раскрыто, можно ли ориентироваться на фитнес-часы при подсчете калорий
В Якутии приняли меры после гибели местного жителя от стаи собак
Экс-главу компании «Регион» и гендиректора «Толстого» заподозрили в хищении
ФАС возбудила дело против блогера из-за рекламы на YouTube
Офтальмолог рассказала о признаках развития глаукомы
В Краснодаре закрыли небо
На Украине возбудили дело после «похищения» инкассаторов Ощадбанка
Увеличилось число пострадавших в ОАЭ из-за ракетных обстрелов
Раскрыты подробности о забитом до смерти 18-летнем россиянине
США предрекли поражение в войне с главным противником из-за Ирана
Водителя вырезали из кабины после серьезного ДТП на КАД Петербурга
Генетик рассказал о причинах варикозной болезни
Россиянам рассказали, ждать ли дефицита томатов из-за войны в Иране
Экс-нардеп ответил, как переброс дроноводов ВСУ в Иран подкосил Украину
Дочь Ефремова назвала одно преимущество Хабенского перед Богомоловым
«Радиостанция Судного дня» вновь передала загадочное сообщение
«Форум в большом городе» собрал 16,5 миллиона зрителей
Политолог предположил, почему Трамп исключил Карлсона из своего движения
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.