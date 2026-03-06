Синоптик посоветовал не ждать раннего наступления тепла в центре России

Весна будет приходить в центральную Россию крайне медленно, сообщил в беседе с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. По его словам, очень резкого потепления в этом году ждать не стоит из-за гигантских запасов снега, которые скопились после аномальных снегопадов на улицах городов разных регионов.

Действительно, ожидать стремительного прихода весны и, соответственно, резкого потепления не стоит. Оно случится. Многие рассчитывали на то, что совсем скоро мы окажется во власти теплой погоды. Однако этого не произойдет, — сказал Сергеев.

Впрочем, по его словам, в таком сценарии есть и позитивный момент. Он обратил внимание на то, что если в ближайшие дни столбики термометров установятся на отметке +10 градусов, то многие регионы, в том числе в центральной России, «просто поплывут», так как в этом году выпало слишком много снега. Поэтому лучший вариант — медленное, поэтапное таяние сугробов, считает метеоролог.

Между тем, по данным Сергеева, ожидается, что средняя температура в марте 2026 года превысит многолетние показатели на 2–4 градуса. Однако, указал он, возможны резкие температурные перепады — от морозов до вполне весенних оттепелей.

Ранее синоптик Людмила Паршина заявила, что снежный покров в Москве полностью сойдет к 10 апреля. По ее словам, если будут дожди и туманы, то это может случиться и раньше. При этом она подчеркнула, что таяние рекордных сугробов не приведет к потопам на улицах столицы. Она отметила, что снег будет сходить постепенно.