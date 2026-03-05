Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 15:17

Весна будет жаркой? Прогноз погоды в Москве на март и дальше

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Весна в Москве будет жаркой, прогнозирует Гидрометцентр. Какая погода пришла перед 8 Марта, когда начнется жара, сколько будет градусов?

Сколько градусов в Москве 5 марта, прогноз погоды на праздники

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Москва 5 марта остается под действием циклона.

«Ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха — до плюс 2 градусов, по области ожидается до плюс 3. Атмосферное давление будет расти, но останется ниже нормы. В пятницу местами небольшой снег, гололедица, ночью минус 4–6, днем до плюс 2 градусов», — объявил Леус в своем Telegram-канале.

Специалисты Foreca прогнозируют, что температура в Москве начнет расти только после праздников. В ночь на 8 марта ожидается минус 2 градуса, днем — плюс 3, облачная погода. На новой неделе немного потеплеет — до плюс 5–6 градусов днем. При этом в середине месяца возможны новые заморозки.

Какую погоду ждать в Москве весной 2026 года

Долговременный прогноз ИА «Метеоновости» не предполагает существенного потепления до конца марта. Температура днем будет держаться около плюс 2–3 градусов. Ночные заморозки (до минус 7) вернутся к 15 марта и продержатся еще как минимум неделю.

В то же время Гидрометцентр России прогнозирует, что на европейской территории России весна будет теплой. Средняя месячная температура от Петербурга до Махачкалы будет немного выше среднего (от 0 до 1 градуса), а западнее, от Пскова до Симферополя, — еще теплее (больше плюс 1 градуса).

Месячное количество осадков будет около нормы; выше нормы — в Мурманской, Архангельской, Вологодской областях, на востоке Ленинградской области и в Карелии.

«Весна в Москве сначала еще будет долго раскачиваться, наступит почти в срок и прогнозируется теплее нормы климата с незначительным недобором осадков. В марте положительное отклонение температуры от нормы составит не более 1–2 градусов — осадков выпадет на 30% меньше», — прогнозирует синоптик Евгений Тишковец.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По данным синоптиков, в Москве в апреле среднемесячная температура превысит норму на 3–4 градуса, потеплеет до плюс 11–13. Ожидается дефицит осадков 10–15%.

В мае также будет на 3–4 градуса выше нормы. Потеплеет до плюс 18–24 градусов, ожидается большое количество осадков, в том числе дожди в майские праздники при температуре плюс 10–18.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать

Леус прогнозирует серию снегопадов в Петербурге.

«5 марта до Северной столицы дотянется ушедший на Среднюю Волгу циклон. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха — до плюс 2 градусов, в Ленинградской области — до плюс 3. Атмосферное давление около нормы. В пятницу без существенных осадков, местами гололедица, ночью минус 2–4, днем плюс 2–4 градуса», — прогнозирует Леус.

Foreca прогнозирует, что 8 марта в Петербурге будет довольно прохладно: от минус 1 до плюс 1 градуса. Потеплеет в городе только с середины следующей недели: с 12 марта ожидаются дожди и рост температуры до плюс 7–9 градусов днем.

