05 марта 2026 в 16:24

Назван самый популярный певец среди таксистов и курьеров

Рэпер Macan стал самым популярным исполнителем у таксистов и курьеров

Macan (Андрей Косолапов) Macan (Андрей Косолапов) Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Самым популярным исполнителем у российских курьеров и таксистов стал рэпер Macan, а среди работников ретейла — ICEGERGERT, передает РИА Новости со ссылкой на совместный опрос цифровых сервисов. Его провели среди 1211 респондентов, у которых спрашивали, какую музыку они слушают во время рабочего процесса.

Работники ретейла чаще слушают ICEGERGERT, курьеры и таксисты предпочитают MACAN, а официанты — Jakone, — говорится в материале.

Самым прослушиваемым треком стала песня «Силуэт» Вани Дмитриенко и Ани Пересильд. Сам Дмитриенко оказался лидером по числу слушателей — 22% опрошенных. За ним следуют ICEGERGERT (21%), Macan (19%) и Баста (17%). Среди зарубежных артистов чаще всего выбирают Lady Gaga (23%), Linkin Park (21%), Imagine Dragons (19%) и Eminem (17%).

Ранее сообщалось, что российские рэп-исполнители получили памятки о новых требованиях к упоминанию наркотиков в текстах. Согласно информации источника, рассказ о применении сильнодействующих препаратов допускается только при наличии у исполнителя медицинских назначений.

