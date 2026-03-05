Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 11:16

Названа самая популярная у россиян певица

Бузова стала самой популярной у россиян поп-исполнительницей

Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Ольга Бузова признана самой популярной поп-исполнительницей у россиян по итогам анализа упоминаний в социальных сетях, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «КИОН Музыка». Исследование проводилось в период с 24 февраля 2025 года по 23 февраля 2026 года на платформах ВК, ОК, Telegram, MAX и Rutube.

В общий топ-10 самых обсуждаемых артисток также вошли Надежда Кадышева, Инстасамка (Дарья Еропкина), Мари Краймбрери, Анна Asti, Zivert, Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и Betsy.

Бузова лидировала в поп-жанре вместе с Анной Asti и Мари Краймбрери. В сегменте хип-хопа первенство завоевала Инстасамка. В тройку также вошли SKY RAE и Baby Cute. Самой обсуждаемой рок-исполнительницей стала солистка «Ночных снайперов» Диана Арбенина, за ней следуют Жанна Агузарова и Светлана Сурганова.

В фолк-направлении наиболее часто упоминали Надежду Кадышеву, Надежду Бабкину и Пелагею, а в жанре шансона — Ирину Круг, Елену Ваенгу и Любовь Успенскую.

Ранее сообщалось, что новая картина «Равиоли Оли» с Бузовой заработала 30 млн рублей за месяц в российском прокате. Лидером стал фильм «Горничная», стартовавший в России 8 января. Картина заработала 1 020 902 557 рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Ольга Бузова
певицы
исполнители
артисты
