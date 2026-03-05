В Госдуме дали советы, как защитить дачный участок от затопления весной

Дачникам весной прежде всего нужно проверить работоспособность дренажа, чтобы защитить участок от затопления, заявил Lenta.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он посоветовал очистить канавы от прошлогоднего мусора и листвы, а также при необходимости проложить трубу, чтобы вода могла стекать за пределы территории.

Для участков в низине или зон подтопления, есть одно эффективное решение — создание искусственных возвышений. Это высокие грядки для посадок или подсыпка грунта в критически важных местах. Тем, чья дача находится рядом с водоемом, стоит задуматься об укреплении береговой линии. Здесь хорошо работают высадка растений с мощной корневой системой. В более сложных случаях можно использовать габионы, георешетки или отсыпку камнем, — порекомендовал Чаплин.

Кроме того, парламентарий призвал россиян отслеживать прогнозы и предупреждения МЧС России. При объявлении о приближении паводка лучше заранее приготовить мешки с песком. Вдобавок ко всему дачникам важно своевременно очищать крыши от снега. Это предотвратит образование мощных зажоров у стен дома, когда начнется капель, пояснил депутат.

Ранее Чаплин заявил, что в преддверии начала нового дачного сезона теплицу рекомендуется обработать раствором марганцовки. Перед этим, по его словам, следует тщательно отмыть конструкцию мыльной водой.