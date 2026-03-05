Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 12:36

В Госдуме дали советы, как защитить дачный участок от затопления весной

Депутат Чаплин призвал дачников проверить работоспособность дренажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дачникам весной прежде всего нужно проверить работоспособность дренажа, чтобы защитить участок от затопления, заявил Lenta.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он посоветовал очистить канавы от прошлогоднего мусора и листвы, а также при необходимости проложить трубу, чтобы вода могла стекать за пределы территории.

Для участков в низине или зон подтопления, есть одно эффективное решение — создание искусственных возвышений. Это высокие грядки для посадок или подсыпка грунта в критически важных местах. Тем, чья дача находится рядом с водоемом, стоит задуматься об укреплении береговой линии. Здесь хорошо работают высадка растений с мощной корневой системой. В более сложных случаях можно использовать габионы, георешетки или отсыпку камнем, — порекомендовал Чаплин.

Кроме того, парламентарий призвал россиян отслеживать прогнозы и предупреждения МЧС России. При объявлении о приближении паводка лучше заранее приготовить мешки с песком. Вдобавок ко всему дачникам важно своевременно очищать крыши от снега. Это предотвратит образование мощных зажоров у стен дома, когда начнется капель, пояснил депутат.

Ранее Чаплин заявил, что в преддверии начала нового дачного сезона теплицу рекомендуется обработать раствором марганцовки. Перед этим, по его словам, следует тщательно отмыть конструкцию мыльной водой.

дачники
общество
паводки
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девочке оторвало фалангу пальца во время квеста в Краснодаре
Вражеские дроны-камикадзе атаковали приграничное село в России
Одна проблема поставила под угрозу переговоры по Украине
Психиатр предупредил о росте случаев алкогольного психоза
«Ситуация изменилась!»: во Франции забили тревогу после слов Путина о газе
Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
В Свердловской области стартовал детский этап Кубка России по шахматам
Ветеринар назвала обязательные процедуры для питомцев весной
Раскрыто число россиян, вывезенных из стран Персидского залива
«Это что за фетиш»: командир раздевает кадетов из-за царапины на двери
В России ввели новые ограничения на авиабилеты на Ближний Восток
Тысячи россиян «застряли» на популярных курортах из-за эскалации в Иране
Дипломат объяснил, на что обречена тактика США против Ирана
Стало известно, что может грозить США во время военной операции в Иране
Бывший мэр Красноярска попросил о досудебном соглашении со следствием
Раскрыто, сколько денег потеряют туроператоры из-за ситуации с Ираном
Саперы обезвредили найденную на московской парковке бомбу
Румына наказали за шпионаж в пользу Украины
Политолог оценил успехи Трампа касательно ситуации в Иране
Набиуллина раскрыла, когда введут ограничение на банковские карты
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.